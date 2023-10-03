Разыгрывающий « » несколько недель назад организовал для одноклубников мини-лагерь в Лас-Вегасе.

Баскетболисты вместе тренировались и проводили совместные ужины.

Уэстбрук подарил всем приехавшим в лагерь одноклубникам новые iPhone 15 Pro Max. Также они получили подарочные наборы от именного бренда одежды Расселла.

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