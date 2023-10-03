Уэстбрук организовал для одноклубников мини-лагерь в Лас-Вегасе. Он подарил присутствующим новые iPhone 15
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук несколько недель назад организовал для одноклубников мини-лагерь в Лас-Вегасе.
Баскетболисты вместе тренировались и проводили совместные ужины.
Уэстбрук подарил всем приехавшим в лагерь одноклубникам новые iPhone 15 Pro Max. Также они получили подарочные наборы от именного бренда одежды Расселла.
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