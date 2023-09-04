Звездные разыгрывающие (« ») и (« ») вместе готовятся к новому сезону.

Ирвинг и Уэстбрук в межсезонье продлили контракты со своими клубами. Кайри заключил сделку на 3 года и 120 миллионов долларов. Расселл получит 8 миллиона за 2 сезона.

По ходу минувшего сезона оба баскетболиста часто подвергались критике и сменили команды перед дедлайном.

Олдскульные центровые-здоровяки все еще ценны в сборных. Как показывает ЧМ, их время еще не ушло

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге