Кайри Ирвинг и Расселл Уэстбрук проводят совместные тренировки
Звездные разыгрывающие Кайри Ирвинг («Даллас») и Расселл Уэстбрук («Клипперс») вместе готовятся к новому сезону.
Ирвинг и Уэстбрук в межсезонье продлили контракты со своими клубами. Кайри заключил сделку на 3 года и 120 миллионов долларов. Расселл получит 8 миллиона за 2 сезона.
По ходу минувшего сезона оба баскетболиста часто подвергались критике и сменили команды перед дедлайном.
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