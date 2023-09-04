Кайри Ирвинг и Расселл Уэстбрук проводят совместные тренировки

Теги Даллас Клипперс НБА видео Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездные разыгрывающие Кайри ИрвингДаллас») и Расселл УэстбрукКлипперс») вместе готовятся к новому сезону.

Ирвинг и Уэстбрук в межсезонье продлили контракты со своими клубами. Кайри заключил сделку на 3 года и 120 миллионов долларов. Расселл получит 8 миллиона за 2 сезона.

По ходу минувшего сезона оба баскетболиста часто подвергались критике и сменили команды перед дедлайном.

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6 комментариев

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Ёпрст
Мухобойка) Легкий, прочный длиной 46 дюймов, который тренеры могут использовать на тренировках для защиты игроков от молодежи до НБА. Безопасная мягкая поверхность имитирует физический контакт и обеспечивает желаемую сложность для ускорения формирования навыков. Тренировочный инструмент по баскетболу для молодежи и взрослых "Реалистик"
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Sharky shark
так забавно смотреть на фейк Рассела с трёхи
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Владимир Катасонов
Ответ Sharky shark
так забавно смотреть на фейк Рассела с трёхи
Все менее забавно кстати. У него топовый процент по трешкам за клиперс. 35%
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гайка и болт
Ух, мне бы такую мухобойку на дачу)
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гайка и болт
Ответ Ёпрст
Мухобойка) Легкий, прочный длиной 46 дюймов, который тренеры могут использовать на тренировках для защиты игроков от молодежи до НБА. Безопасная мягкая поверхность имитирует физический контакт и обеспечивает желаемую сложность для ускорения формирования навыков. Тренировочный инструмент по баскетболу для молодежи и взрослых "Реалистик"
Для защиты игроков от молодёжи до НБА 😂
Молодёжи на видео не видно, но Расс и Кайри до сих пор в НБА 😂
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