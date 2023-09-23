Разыгрывающий « » объяснил, почему решил остаться в калифорнийской команде.

Уэстбрук в межсезонье продлил контракт на 2 года и 8 миллионов долларов.

«Для меня это, считай, новое начало. Я в команде, меня хотят здесь видеть, я дома. Потрясающие болельщики, семья рядом, дети рядом. Я в потрясающей организации, которая поддерживает игроков и дает все, что нужно.

Жду не дождусь нового сезона, чтобы убедиться в том, что мы все делаем правильно», – заявил Уэстбрук.

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