Расселл Уэстбрук о переходе в «Клипперс»: «Новое начало»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук объяснил, почему решил остаться в калифорнийской команде.

Уэстбрук в межсезонье продлил контракт на 2 года и 8 миллионов долларов.

«Для меня это, считай, новое начало. Я в команде, меня хотят здесь видеть, я дома. Потрясающие болельщики, семья рядом, дети рядом. Я в потрясающей организации, которая поддерживает игроков и дает все, что нужно.

Жду не дождусь нового сезона, чтобы убедиться в том, что мы все делаем правильно», – заявил Уэстбрук.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий