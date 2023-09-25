Сергей Панов о задаче «Нижнего Новгорода» в новом сезоне: «Побеждать в каждом матче»

Президент «Нижнего Новгорода» оценил состояние и перспективы команды перед стартом нового сезона.

«Мы довольны, что заключительный матч перед стартом сыграли с сильной командой, участником Евролиги и максимально проверили себя, а также поняли, в чем разница между хорошо играть и выигрывать. Чтобы побеждать в таких матчах с большими командами, надо еще что‑то в своей игре искать. Мы знаем, где немножко не хватило, но лучше сегодня проиграть, чем в течение сезона.

Задачи на сезон? Побеждать в каждом матче. Насколько готовы предстоящему сезону? На 75% готовы. Есть небольшие травмы, но это рабочий процесс», – заявил Панов.

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