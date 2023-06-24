«Панатинаикос» предложил Кевину Пантеру 1,6 млн евро в год

« » предложил атакующему защитнику «Партизана» (29 лет, 193 см) контракт с зарплатой 1,6 миллиона евро в год, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Предложение греческого клуба превышает предложения испанских грандов « » и «Барселоны».

Также Пантер получил предложения от « », за который он провел последние два сезона, и от тель-авивского «Маккаби».

Пантер был включен во вторую символическую сборную сезона-22/23.

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