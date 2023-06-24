«Панатинаикос» предложил Кевину Пантеру 1,6 млн евро в год
«Панатинаикос» предложил атакующему защитнику «Партизана» Кевину Пантеру (29 лет, 193 см) контракт с зарплатой 1,6 миллиона евро в год, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
Предложение греческого клуба превышает предложения испанских грандов «Реала» и «Барселоны».
Также Пантер получил предложения от «Партизана», за который он провел последние два сезона, и от тель-авивского «Маккаби».
Пантер был включен во вторую символическую сборную Евролиги сезона-22/23.
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