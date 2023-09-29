BasketNews представил свой рейтинг лучших команд Евролиги-2023/24. «Монако» второй, «Партизан» – 10-й
Литовский сайт BasketNews представил свой рейтинг сильнейших команд Евролиги на старте сезона-2023/24.
«Партизан» замкнул первую десятку, «Црвена Звезда» не попала в список лучших команд крупнейшего европейского соревнования.
Рейтинг BasketNews перед Евролигой-2023/24:
1. «Реал» (Испания)
2. «Монако» (Монако)
3. «Олимпиакос» (Греция)
4. «Панатинаикос» (Греция)
5. «Барселона» (Испания)
6. «Анадолу Эфес» (Турция)
7. «Фенербахче» (Турция)
8. «Милан» (Италия)
9. «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)
10. «Партизан» (Сербия)
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