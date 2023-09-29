BasketNews представил свой рейтинг лучших команд Евролиги-2023/24. «Монако» второй, «Партизан» – 10-й

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Олимпиакос Панатинаикос Партизан Барселона Реал EA7 Эмпорио Армани Милан Монако Баскетбол

Литовский сайт BasketNews представил свой рейтинг сильнейших команд Евролиги на старте сезона-2023/24.

«Партизан» замкнул первую десятку, «Црвена Звезда» не попала в список лучших команд крупнейшего европейского соревнования.

Рейтинг BasketNews перед Евролигой-2023/24:

1. «Реал» (Испания)

2. «Монако» (Монако)

3. «Олимпиакос» (Греция)

4. «Панатинаикос» (Греция)

5. «Барселона» (Испания)

6. «Анадолу Эфес» (Турция)

7. «Фенербахче» (Турция)

8. «Милан» (Италия)

9. «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)

10. «Партизан» (Сербия)

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Вперед, Партизан✊✊✊
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