ЦСКА решил сохранить в составе Никиту Михайловского

Защитник Никита Михайловский продолжит выступать за .

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В июне Никита заключил контракт с армейским клубом по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки. ЦСКА не стал пользоваться данной опцией в контракте Михайловского, защитник проведет сезон в Москве.

В первом матче регулярки Лиги ВТБ с МБА 22-летний россиянин не попал в заявку по решению тренера.

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