ЦСКА решил сохранить в составе Никиту Михайловского

Теги переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Никита Михайловский Баскетбол

Защитник Никита Михайловский продолжит выступать за ЦСКА.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В июне Никита заключил контракт с армейским клубом по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки. ЦСКА не стал пользоваться данной опцией в контракте Михайловского, защитник проведет сезон в Москве.

В первом матче регулярки Лиги ВТБ с МБА 22-летний россиянин не попал в заявку по решению тренера. 

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6 комментариев

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Александр Полыгалов
лучше бы в аренду сдали
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saner-s88
Не попал в заявку на матч с МБА... Походу Родионов был прав
+1
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ИСАДЫ РЯЗАНЬ
сын Максима Михайловского?
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ДоминаторТенниса
По Шведу инфы нет?
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Владислав Мальченко
А может не стоило Комолова отпускать? вон как за Уникс начал играть...и паспорт русский и игрок добротный, уж для ротации то точно сошел бы! Но видимо Райковичу он не был по душе!
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Volkonskij
Ответ ИСАДЫ РЯЗАНЬ
сын Максима Михайловского?
Однофамилец
0
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