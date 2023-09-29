Эмил Райкович о матче с МБА: «Мы ставим задачу следовать собственному плану»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ МБА Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о задачах команды в стартовом матче Лиги ВТБ против МБА.

«Мы ставим задачу, прежде всего, следовать собственному плану. Это касается, в первую очередь, защиты. Мы должны контролировать то, что можем контролировать – не оставить их снайперам открытых бросков», – заявил Райкович.

Во время недавнего Суперкубка Лиги ВТБ в матче между командами игроки МБА реализовали 19 трехочковых.

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