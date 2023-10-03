Дэвид Гриффин: «Это первое лето, когда мы увидели, что Зайон серьезно воспринимает свою профессию»
Глава офиса «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин отдал должное форварду Зайону Уильямсону за то, как он отнесся к работе в межсезонье.
По словам Гриффина, Уильямсон ответственно подошел к подбору персонала, который помог ему позаботиться о себе в межсезонье.
«Зайон приехал в хорошей форме. Важная вещь: Си Джей Макколлум и Брэндон Ингрэм по ходу карьер всегда нанимали людей, которые помогали им заботиться о своем организме, о своем теле. Все это время они серьезно относились к профессии, вкладывались в нее.
И сейчас первое лето, когда мы увидели, что Зайон серьезно воспринимает свою профессию и вкладывается в то, что происходит за пределами площадки. Это очень важно и показательно», – заявил Гриффин.
Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно
Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья
1 комментарий