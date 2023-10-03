Дэвид Гриффин: «Это первое лето, когда мы увидели, что Зайон серьезно воспринимает свою профессию»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Си Джей Макколлум Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

Глава офиса «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин отдал должное форварду Зайону Уильямсону за то, как он отнесся к работе в межсезонье.

По словам Гриффина, Уильямсон ответственно подошел к подбору персонала, который помог ему позаботиться о себе в межсезонье.

«Зайон приехал в хорошей форме. Важная вещь: Си Джей Макколлум и Брэндон Ингрэм по ходу карьер всегда нанимали людей, которые помогали им заботиться о своем организме, о своем теле. Все это время они серьезно относились к профессии, вкладывались в нее.

И сейчас первое лето, когда мы увидели, что Зайон серьезно воспринимает свою профессию и вкладывается в то, что происходит за пределами площадки. Это очень важно и показательно», – заявил Гриффин.

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
Ой какой молодец)
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