Глава офиса «Нового Орлеана» отдал должное форварду за то, как он отнесся к работе в межсезонье.

По словам Гриффина, Уильямсон ответственно подошел к подбору персонала, который помог ему позаботиться о себе в межсезонье.

«Зайон приехал в хорошей форме. Важная вещь: и по ходу карьер всегда нанимали людей, которые помогали им заботиться о своем организме, о своем теле. Все это время они серьезно относились к профессии, вкладывались в нее.

И сейчас первое лето, когда мы увидели, что Зайон серьезно воспринимает свою профессию и вкладывается в то, что происходит за пределами площадки. Это очень важно и показательно», – заявил Гриффин.

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