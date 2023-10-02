Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Уралмашем»

Теги результаты Зенит Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

В понедельник, 2 октября, состоится один матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» примет дебютанта турнира екатеринбургский «Уралмаш».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – Уралмаш
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Нижний Новгород – 1-0, Самара – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 1-0, ЦСКА – 1-0, Зенит – 0-0, Парма – 0-0, Астана – 0-0, Уралмаш – 0-0, МБА – 0-1, Автодор – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Енисей – 0-1, Минск – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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