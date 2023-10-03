Милош Павичевич о матче с «Зенитом»: «Это большая победа для меня как для тренера, не буду скромничать»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич поделился впечатлениями от игры Лиги ВТБ с «Зенитом» (75:70).

Клуб из Екатеринбурга победил в дебютном для себя матче в турнире.

«Это была первая игра «Уралмаша» в Единой лиге, спасибо ребятам за нее. Мы к этому и готовились, весь клуб готовился. Спасибо работникам клуба, спасибо нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Это общая наша заслуга – клуба, игроков, тренеров, болельщиков.

Мы пытались прессинговать Эртеля. Всех остальных – тоже, но на Эртеля обратили особенное внимание как на лидера команды. Мы сегодня были сильно сфокусированы на защите, и я могу сказать, что особенно в первой половине все получалось. И это же давало нам энергию и в атаке, мы в целом и в атаке сыграли неплохо.

Это большая победа для меня как для тренера, не буду скромничать», – заявил Павичевич.

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1 комментарий

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Al Al
что то в Питере не идет ни где в этом году.
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