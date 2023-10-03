Милош Павичевич о матче с «Зенитом»: «Это большая победа для меня как для тренера, не буду скромничать»

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич поделился впечатлениями от игры Лиги ВТБ с « » (75:70).

Клуб из Екатеринбурга победил в дебютном для себя матче в турнире.

«Это была первая игра « » в лиге, спасибо ребятам за нее. Мы к этому и готовились, весь клуб готовился. Спасибо работникам клуба, спасибо нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Это общая наша заслуга – клуба, игроков, тренеров, болельщиков.

Мы пытались прессинговать Эртеля. Всех остальных – тоже, но на Эртеля обратили особенное внимание как на лидера команды. Мы сегодня были сильно сфокусированы на защите, и я могу сказать, что особенно в первой половине все получалось. И это же давало нам энергию и в атаке, мы в целом и в атаке сыграли неплохо.

Это большая победа для меня как для тренера, не буду скромничать», – заявил Павичевич.

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