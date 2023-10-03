Хавьер Паскуаль: «Если ты не заслуживаешь победы, то ты не побеждаешь»

Главный тренер « » после поражения от « » (70:75) объяснил, что пошло не так в игре с дебютантом Лиги ВТБ.

– Поздравляю «Уралмаш», они были лучше в этой игре, чем мы. С самого начала мы показали, что не готовы к этому матчу ментально – как в защите, так и в нападении. Несмотря на это, у нас были свои шансы вплоть до последних минут, но было очевидно: все мячи, которые 50/50 – они оставались за «Уралмашем», мы давали им набирать слишком много легких очков. В концовке в нападении, когда появились нервы, мы просто не смогли набрать очки. Это то, что произошло, это реальность. Вот и все.

– Почему не играли и Торопов?

– Жбанов получил травму, Торопов не играл по решению главного тренера.

– В первой половине соперники очень плотно опекали Эртеля. Вы были готовы к этому?

– Мы готовимся к игре так хорошо как только можем, сегодня все было так же, как в матчах, когда мы побеждаем. Но, как я уже сказал, мы не были готовы психологически и не придерживались почти ничего из того, что мы тренировали – ни в защите, ни в нападении. И после этого мы стали играть нервно, было уже невозможно что-то сделать правильно.

– А что еще пошло не по плану кроме ментальной неготовности?

– Это все работает вместе – командная игра и психология. Потому что если ты не готов ментально, но ты на 1 секунду опаздываешь везде; если ты не готов ментально, то не можешь выполнить план на нападение вовремя. Все так и происходит.

Не знаю, почему… Хотя знаю. Мы выиграли Суперкубок, после этого у нас была презентация команды, потом, возможно, мы немного расслабились. Это реальность: если ты не заслуживаешь победы, то ты не побеждаешь. И сегодня мы не заслужили победы. Поэтому и проиграли.

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