Георгий Жбанов: «Мы сами себе главные соперники в борьбе за чемпионство»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Баскетбол

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов во время презентации основного состава на «Газпром Арене» заявил, что считает команду главным претендентом на победу в новом сезоне Лиги ВТБ.

«Ожидания? Один кубок забрали, осталось два. Все просто.

Кто наши главные соперники в борьбе за чемпионство? Мы сами себе главные соперники. Я считаю, что единственные, кто может помешать нам завоевать чемпионство, это мы сами – травмы или какая-то ментальная неготовность. Если все будем делать как надо, все будет хорошо.

Презентация крутая, такого опыта у меня еще не было. Масштаб, конечно, удивляет. Футбольный стадион! Я на «Газпром Арене» еще не был. А так в детстве отец водил меня на «Урал», это было в моем родном городе, в Екатеринбурге. И в Казани было один раз на «Рубине», – рассказал Жбанов.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

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