Георгий Жбанов: «Мы сами себе главные соперники в борьбе за чемпионство»

Защитник « » во время презентации основного состава на «Газпром Арене» заявил, что считает команду главным претендентом на победу в новом сезоне Лиги ВТБ.

«Ожидания? Один кубок забрали, осталось два. Все просто.

Кто наши главные соперники в борьбе за чемпионство? Мы сами себе главные соперники. Я считаю, что единственные, кто может помешать нам завоевать чемпионство, это мы сами – травмы или какая-то ментальная неготовность. Если все будем делать как надо, все будет хорошо.

Презентация крутая, такого опыта у меня еще не было. Масштаб, конечно, удивляет. Футбольный стадион! Я на «Газпром Арене» еще не был. А так в детстве отец водил меня на «Урал», это было в моем родном городе, в Екатеринбурге. И в Казани было один раз на «Рубине», – рассказал Жбанов.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!