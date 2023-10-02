Антон Глазунов: «Легионеры «Уралмаша» уже понимают русский»

Капитан « » оценил готовность команды к новому сезону, а также рассказал об адаптации легионеров.

«Предсезонка» в Турции прошла на 7 из 10 – мы находили взаимопонимание с иностранцами и новыми игроками, нащупывали нить игры. Мы обыграли две команды из трех («Енисей» и «Локомотив-Кубань» – Sports.ru), это достаточно хороший результат. Мы могли одержать победу и над турецким «Самсунспором», но на нас повлиял короткий перерыв между играми – не восстановились. В целом, Gloria Cup – это хороший опыт для нас в плане подготовки к сезону.

Конечно, во время межсезонья нам было приятно обыграть топ-команды ВТБ (ЦСКА и «Локомотив-Кубань» – Sports.ru). Но все прекрасно понимают, что это всего лишь предсезонные игры – игроки выкладываются на 70-80%. В сезоне все будет совсем по-другому.

После «предсезонки» сделаны такие выводы, что мы можем выиграть только в том случае, если будем играть коллективно, быстро и агрессивно. Прессинг, давление и жесткая игра с первой и до последней минуты. Если мы будем отступать до трехочковой и там защищаться, нас обыграют все.

Мешает ли языковой барьер пониманию новичков? Нет, они уже понимают русский! И мы английский знаем чуть-чуть. Проблем с общением и коммуникацией у нас нет. С большинством игроков мы вместе уже третий год, понимаем друг друга без слов и подтянули иностранцев так, будто они с нами уже очень давно!» – заявил Глазунов.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!