Виктор Ганиенко о задаче «Уралмаша» в дебютном сезоне Лиги ВТБ: «Попасть в десятку»

Теги Единая лига ВТБ Уралмаш Виктор Ганиенко Баскетбол

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал о задачах клуба в первом сезоне после включения в состав Единой лиги ВТБ.

«Знаете, в фигурном катании есть произвольная и обязательная программа. Выражаясь языком этого вида спорта, у нас пока по плану – произвольная программа. Мы вернулись в большой спорт. Я очень этому рад и счастлив, что мы это сделали именно к трехсотлетнему юбилею города. Мы могли выйти сезоном раньше, но тогда не сложилось, потому что у Единой лиги ВТБ были очень высокие требования. Поэтому нам пришлось пройти этот путь дважды. Снова выиграть Суперлигу и еще раз доказать, что мы достойны этого места.

Самое главное, что у нас вновь открылся ДИВС после реконструкции. Это великолепная арена, одна из лучших в России. После ремонта Дворец игровых видов спорта преобразился, стал даже лучше вписываться в архитектуру города. Нам выделили помещения для штаба команды. Большое спасибо министерству спорта Свердловской области, что дали возможность там играть!

Что касается задач на сезон – то у нас они довольно скромные – попасть в десятку. С первой пятеркой тягаться будет непросто. Особенно с «Зенитом», они собрали самый звездный состав. Нам еще только предстоит научиться с такими грандами играть. Остальные клубы – примерно одинаковые по уровню, и там будет решать не столько мастерство, сколько воля и желание победить. В общем, если сначала получится попасть в десятку, то это уже неплохо, и в следующем сезоне можно будет бороться за выход в плей-офф», – заявил Ганиенко.

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