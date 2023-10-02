Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум считает, что обмен в «Милуоки» является более перспективным вариантом для его бывшего одноклубника .

Сам Лиллард рассчитывал, что « » отправит его в « ».

«Майами» хорошо подошел бы Лилларду, сам он хотел там оказаться. Но вариант с « » более интересен с точки борьбы за титул по сравнению с «Хит», – заявил .

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

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