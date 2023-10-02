Си Джей Макколлум об обмене Лилларда: «Вариант с «Милуоки» более интересен с точки борьбы за титул по сравнению с «Майами»
Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум считает, что обмен в «Милуоки» является более перспективным вариантом для его бывшего одноклубника Дэмиана Лилларда.
Сам Лиллард рассчитывал, что «Портленд» отправит его в «Майами».
«Майами» хорошо подошел бы Лилларду, сам он хотел там оказаться. Но вариант с «Милуоки» более интересен с точки борьбы за титул по сравнению с «Хит», – заявил Макколлум.
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