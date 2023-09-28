«Портленд» попросил у «Майами» Батлера или Адебайо в первом звонке после запроса Лилларда на обмен (The Athletic)
Журналисты The Athletic Шэмс Чарания и Сэм Эмик, восстановив хронологию событий, объяснили, почему «Майами» не удалось прийти к соглашению с «Портлендом».
Журналисты пишут, что «Блэйзерс» в самом первом телtфонном разговоре попросили Джимми Батлера или Бэма Адебайо взамен. Впоследствии «Хит» поняли, что у «Портленда» нет никакого интереса к взаимодействию с ними, несмотря на пожелания самого Лилларда и его агента.
Журналисты отмечают, что с течением времени «Хит» были готовы отдать Тайлера Хирро, который поехал бы в 3-ю команду, 3 пика первого раунда, несколько выборов во втором раунде и обменов пиками, истекающие контракты и Николу Йовича. Однако «Блэйзерс» посчитали, что этого недостаточно.
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Оно лучше.
Браво Кронин!
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