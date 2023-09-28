«Портленд» попросил у «Майами» Батлера или Адебайо в первом звонке после запроса Лилларда на обмен (The Athletic)

Журналисты The Athletic Шэмс Чарания и Сэм Эмик, восстановив хронологию событий, объяснили, почему « » не удалось прийти к соглашению с « ».

Журналисты пишут, что «Блэйзерс» в самом первом телtфонном разговоре попросили или взамен. Впоследствии «Хит» поняли, что у «Портленда» нет никакого интереса к взаимодействию с ними, несмотря на пожелания самого и его агента.

Журналисты отмечают, что с течением времени «Хит» были готовы отдать Тайлера Хирро, который поехал бы в 3-ю команду, 3 пика первого раунда, несколько выборов во втором раунде и обменов пиками, истекающие контракты и Николу Йовича. Однако «Блэйзерс» посчитали, что этого недостаточно.

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