«Портленд» попросил у «Майами» Батлера или Адебайо в первом звонке после запроса Лилларда на обмен (The Athletic)

Теги Майами Портленд НБА Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Бэм Адебайо Баскетбол

Журналисты The Athletic Шэмс Чарания и Сэм Эмик, восстановив хронологию событий, объяснили, почему «Майами» не удалось прийти к соглашению с «Портлендом».

Журналисты пишут, что «Блэйзерс» в самом первом телtфонном разговоре попросили Джимми Батлера или Бэма Адебайо взамен. Впоследствии «Хит» поняли, что у «Портленда» нет никакого интереса к взаимодействию с ними, несмотря на пожелания самого Лилларда и его агента.

Журналисты отмечают, что с течением времени «Хит» были готовы отдать Тайлера Хирро, который поехал бы в 3-ю команду, 3 пика первого раунда, несколько выборов во втором раунде и обменов пиками, истекающие контракты и Николу Йовича. Однако «Блэйзерс» посчитали, что этого недостаточно.

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9 комментариев

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Jason Williams
Ответ hammer017
Типо, у Милуоки лучше предложение?
Типо?
Оно лучше.
+12
-2
+10
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Jason Williams
Эхх, не получилось Лилларда на кучу кала поменять, как так))
+8
-1
+7
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малюта скуратов
Иными словами сразу послали Майами на три советских, жёстко, но последовательно
+1
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Ryan T.
Ахах, троллить "Маэми" так до конца!
Браво Кронин!
+1
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Совесть 7Хага
Леви отвечает и за переговоры в Портленде?))
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Совесть 7Хага
А были ли вообще инсайды про репера в Милуоки? На спортсе такого точно не было, а потом бац
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Совесть 7Хага
Ответ AEZAKMI228
😂😂😂РЖОМБА🤣🤣
Подписан: маями
😏😏😏
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