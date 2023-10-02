Джо Маззулла будет уделять больше внимания обороне: «Мне не надо было напоминать, что нужно играть в защите, потому что я больше ничего не умел»

Главный тренер « » рассказал, как изменится его подход к игре «Селтикс» в обороне.

Мазулла сказал, что он не всегда уделял достаточное внимание действиям на своей половине, ведь необходимость игры в защите всегда была для него очевидной: «Может быть, это потому, что я плохо играл в нападении, поэтому мне приходилось играть в защите. Никто не должен был напоминать мне, что нужно выкладываться в обороне, потому что я больше ничего не умел».

По его словам, в прошлом сезоне он понял, что нужно подчеркивать даже те вещи, которые очевидны для него, потому что они могут быть очевидны не для всех.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве