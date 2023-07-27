Деррик Уайт будет основным разыгрывающим «Бостона» в новом сезоне
Разыгрывающий Деррик Уайт будет основным первым номером «Бостона» в новом сезоне.
Об этом рассказал главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла.
Уайт займет место Маркуса Смарта, которого в межсезонье обменяли в «Мемфис».
В минувшем розыгрыше 29-летний Уайт набирал 12,4 очка, 3,6 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.
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