Разыгрывающий Деррик Уайт будет основным первым номером « » в новом сезоне.

Об этом рассказал главный тренер «Селтикс» .

Уайт займет место , которого в межсезонье обменяли в «Мемфис».

В минувшем розыгрыше 29-летний Уайт набирал 12,4 очка, 3,6 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.

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