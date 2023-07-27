Деррик Уайт будет основным разыгрывающим «Бостона» в новом сезоне

Теги Бостон НБА Маркус Смарт Деррик Уайт Джо Маззулла Баскетбол

Разыгрывающий Деррик Уайт будет основным первым номером «Бостона» в новом сезоне.

Об этом рассказал главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла.

Уайт займет место Маркуса Смарта, которого в межсезонье обменяли в «Мемфис».

В минувшем розыгрыше 29-летний Уайт набирал 12,4 очка, 3,6 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Бояринов
Если Брогдон будет живой, то в общем будет терпимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий