Эван Фурнье: «Никс» словно держат меня в заложниках. Я просто хочу играть, вот и все»

Форвард сборной Франции Эван Фурнье заявил, что «Никс» «держат его в заложниках», не давая ему покинуть команду.

«В данный момент я все еще нахожусь в . Хочу уехать. Но помимо отъезда, я хочу получить возможность вернуть себе игровое время. Вот и все. Потому что в Нью-Йорке я чувствую себя отлично. Мне нравится здесь жить, мне нравится организация, мне нравится играть в Мэдисон Сквер Гарден, мне нравятся партнеры по команде.

Поэтому я просто хочу играть, вот и все. Правда, можно найти другой клуб, сменить организацию. Если это то, что нужно сделать, чтобы снова играть, то я готов.

Если бы я знал, например, что тренер будет давать мне 10-15 минут, я бы понимал, что смогу использовать это по максимуму, постепенно увеличивая время на паркете и показывая хорошие результаты. Но сейчас этого нет. У меня нет возможности играть, и, что еще хуже, меня словно держат в заложниках. Надеюсь, что эта ситуация разрешится, и особенно надеюсь, что «Никс» дадут мне шанс», – сказал Фурнье.

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