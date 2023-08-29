Эван Фурнье: «Если «Никс» захотят меня оставить, мне придется остаться»

Атакующий защитник « » , который неоднократно заявлял о желании перейти в другую команду, отметил, что его будущее в «Никс» зависит от руководства клуба.

«Как вы знаете, это зависит не от меня. Если «Никс» захотят меня оставить, мне придется остаться. Если они захотят меня обменять, я должен буду уйти», – сказал француз.

В прошлом сезоне Фурнье высказывал недовольство по поводу своего игрового времени и отмечал, что у него нет абсолютно никаких отношений с главным тренером Томом Тибодо.

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