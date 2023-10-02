Бэм Адебайо: «Готов стать тем, кто продолжит развивать культуру «Хит»

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА Юдонис Хаслем Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил, что собирается взять на себя роль завершивших карьеру Дуэйна Уэйда и Юдониса Хаслема, которые считались хранителями клубных ценностей.

«От этого никуда не деться. Легко не будет. И нельзя принимать это как должное.

Но чувствую ли я, что готов стать тем, кто продолжит развивать культуру «Хит»? Да. За шесть лет в НБА я сделал многое, далеко не все делают столько за всю карьеру», – считает Адебайо.

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