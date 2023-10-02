Центровой « » заявил, что собирается взять на себя роль завершивших карьеру и , которые считались хранителями клубных ценностей.

«От этого никуда не деться. Легко не будет. И нельзя принимать это как должное.

Но чувствую ли я, что готов стать тем, кто продолжит развивать культуру «Хит»? Да. За шесть лет в НБА я сделал многое, далеко не все делают столько за всю карьеру», – считает Адебайо.

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