Бэм Адебайо: «Готов стать тем, кто продолжит развивать культуру «Хит»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил, что собирается взять на себя роль завершивших карьеру Дуэйна Уэйда и Юдониса Хаслема, которые считались хранителями клубных ценностей.
«От этого никуда не деться. Легко не будет. И нельзя принимать это как должное.
Но чувствую ли я, что готов стать тем, кто продолжит развивать культуру «Хит»? Да. За шесть лет в НБА я сделал многое, далеко не все делают столько за всю карьеру», – считает Адебайо.
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