«Бостон» выменял Дрю Холидэя у «Портленда» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика 1-го раунда
«Бостон» и «Портленд» договорились об обмене, в результате которого бывший разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй (33 года, 191 см) перейдет в «Селтикс».
«Блэйзерс» получат защитника Малкольма Брогдона (30 лет, 196 см), центрового Роберта Уильямса (25 лет, 203 см), пик «Уорриорз» в первом раунде драфта-2024 (защищен в Топ-4) и незащищенный пик «Бостона» в первом раунде драфта-2029.
Ранее «Портленд» приобрел Холидэя в результате обмена Дэмиана Лилларда в «Милуоки». «Бостон» был в числе команд, в которых Холидэй хотел продолжить карьеру. Ожидается, что «Селтикс» подпишут с защитником новый долгосрочный контракт. В действующем контракте Холидэя остался один год.
Согласно источникам, «Портленд» планирует сохранить Уильямса в составе. Клуб может расстаться с Брогдоном, интерес к которому проявляют многие команды лиги.
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Deandre Ayton
Robert Williams
Malcolm Brogdon
Toumani Camara
2024 GSW 1st (top-4 protected)
2029 BOS 1st (unprotected)
2029 MIL 1st (unprotected)
2028 MIL pick swap
2030 MIL pick swap
и главное итоговая прибыль ещё может вырасти, так как никакой уверенности, что Брогдон и Уильямс начнут сезон именно в Блейзерс нет
Это пздц, если честно. У «Бостона» на бумаге очень неплохая шестерка игроков, но:
- Хорфорд может внезапно закончиться в любой день;
- Порзи может внезапно сломаться в любой день;
- За первой шестеркой зияющая пропасть из притчардов, хаузеров и шампэйнов прости их господи.
Да, можно закрывать Восток: «Милуоки» его забирает без вариантов.
Не знаю как Брогдон с его медкартой, но Таймлорд – это очевидный ещё один пик 1-го раунда.