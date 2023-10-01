«Бостон» выменял Дрю Холидэя у «Портленда» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика 1-го раунда

Теги переходы Бостон Портленд НБА Дрю Холидэй Малкольм Брогдон Роберт Уильямс Баскетбол

«Бостон» и «Портленд» договорились об обмене, в результате которого бывший разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй (33 года, 191 см) перейдет в «Селтикс».

«Блэйзерс» получат защитника Малкольма Брогдона (30 лет, 196 см), центрового Роберта Уильямса (25 лет, 203 см), пик «Уорриорз» в первом раунде драфта-2024 (защищен в Топ-4) и незащищенный пик «Бостона» в первом раунде драфта-2029.

Ранее «Портленд» приобрел Холидэя в результате обмена Дэмиана Лилларда в «Милуоки». «Бостон» был в числе команд, в которых Холидэй хотел продолжить карьеру. Ожидается, что «Селтикс» подпишут с защитником новый долгосрочный контракт. В действующем контракте Холидэя остался один год.

Согласно источникам, «Портленд» планирует сохранить Уильямса в составе. Клуб может расстаться с Брогдоном, интерес к которому проявляют многие команды лиги.

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107 комментариев

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Батя ивана
Портленд получил за Дейма даже слишком много, их офис проделал отличную работу. Эйтон, Брогдон, Таймлорд и куча пиков и свопов за Дейма с его контрактом, вау
+82
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+80
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Eugenie Nation
Blazers’ return for Damian Lillard:

Deandre Ayton
Robert Williams
Malcolm Brogdon
Toumani Camara
2024 GSW 1st (top-4 protected)
2029 BOS 1st (unprotected)
2029 MIL 1st (unprotected)
2028 MIL pick swap
2030 MIL pick swap
+67
-1
+66
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пашу
Ответ lolik008
Портленд молодцы! По итогу их состав стал сильнее чем в прошлом году+ресурсов на будущее больше
Да, самое интересное, что таким составом они могут и не сливать вообще. Укомплектованы как следует, практически без балласта и ветеранов. Если Эйтон проснется и Скут заиграет, в ПО хоть сейчас заходи
+34
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+34
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lolik008
Портленд молодцы! По итогу их состав стал сильнее чем в прошлом году+ресурсов на будущее больше
+25
0
+25
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maryat
Хорфоррд после того, как Порзи ломается: да сколько можно то, а???
+22
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mwahahaha
Я ожидал обмена вроде Брогдон, что-то молодое и ППР. Но два пика, да Таймлорд впридачу - чёто жирно
+21
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mephist13
Ответ Eugenie Nation
Blazers’ return for Damian Lillard: Deandre Ayton Robert Williams Malcolm Brogdon Toumani Camara 2024 GSW 1st (top-4 protected) 2029 BOS 1st (unprotected) 2029 MIL 1st (unprotected) 2028 MIL pick swap 2030 MIL pick swap
ну там ещё Нуркич был отдан, но его уход тоже можно в прибыль записывать, так как перестраивающейся команде такой контракт без надобности (и доплачивать бы пришлось, чтобы его скинуть)

и главное итоговая прибыль ещё может вырасти, так как никакой уверенности, что Брогдон и Уильямс начнут сезон именно в Блейзерс нет
+18
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+18
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Nightyork97
Портленд получил за Лилларда как два пакета Майами от Райли. Ну как там вы за него не получите компенсации как за Дюранта? Если Милуоки развалятся и свапы сработают, я даже не знаю как можно было лучше обменять Лилларда в 33
+20
-3
+17
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Дмитрий Куркаев
Ответ Heyarager
Закрывайте восток. Стивенс, ты легенда!
Пахнет иронией!
Это пздц, если честно. У «Бостона» на бумаге очень неплохая шестерка игроков, но:
- Хорфорд может внезапно закончиться в любой день;
- Порзи может внезапно сломаться в любой день;
- За первой шестеркой зияющая пропасть из притчардов, хаузеров и шампэйнов прости их господи.
Да, можно закрывать Восток: «Милуоки» его забирает без вариантов.
+21
-6
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Jordan_Henderson14
Переплатили
+15
-3
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Real0494
На бумаге Бостон получил за лето обмен смарта, брогдона и таймлорда на порзи и холидея, лишившись при этом многие пиков, дав максимальный контракт Брауну, который провалил в пух и прах прошлый пост сизон и лишившись глубины в лице гранта, не знаю как они будут выживать, их единственный шанс, что все будут здоровы
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mephist13
Ответ Дмитрий Куркаев
Пахнет иронией! Это пздц, если честно. У «Бостона» на бумаге очень неплохая шестерка игроков, но: - Хорфорд может внезапно закончиться в любой день; - Порзи может внезапно сломаться в любой день; - За первой шестеркой зияющая пропасть из притчардов, хаузеров и шампэйнов прости их господи. Да, можно закрывать Восток: «Милуоки» его забирает без вариантов.
если у Бостона нет игроков за первой шестёркой, то у Милуоки пока даже 5го игрока в старт нет (ну не Портис же, да и в Краудера веры неособо много) и точно такие же проблемы с возрастом Лопеса и Миддлтона
+12
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Real0494
На бумаге Бостон получил за лето обмен смарта, брогдона и таймлорда на порзи и холидея, лишившись при этом многие пиков, дав максимальный контракт Брауну, который провалил в пух и прах прошлый пост сизон и лишившись глубины в лице гранта, не знаю как они будут выживать, их единственный шанс, что все будут здоровы
Ну на бумаге Порзи и Холи сильнее вышеупомянутой троицы
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NastyNay
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, как Бостон будет делить мяч между Тейтумом, Брауном и Холлидэем?
Что за вопрос? Так же как и остальные 29 команд лиги где есть разыгрывающий защитник, атакующий защитник и легкий форвард
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depressive_monk
Вот теперь Кронин молодец, вместо Хирро, мусора и трех пиков получил Брогдона, Роба Уильямса, которого можно спокойно еще в пик-два превратить, три пика и два свапа. Красиво сработано. А Бостону удачи с таким фронткортом, Стивенс должен свечку поставить и цыганку в пузо поцеловать, чтобы Порзингис не сломался и Хорфорд не развалился к плэй-офф.
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Real0494
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, как Бостон будет делить мяч между Тейтумом, Брауном и Холлидэем?
Холидею то зачем мяч? Он с ним не особо дружит, смотря прошлый плей оф ему проще стоять в углу а то с ведения очень все плохо а вот защиты даст буст
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KappaPride
к такому пакету еще мешок картошки докинуть и можно было бы за лиллардом заходить
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Kirill Proskurin
Ответ Heyarager
А Тайм Лорд сильно реже Порзи в лазарете бывал? Да, Джру это лютый апгрейд по сравнению со Смартом, как бы я его не любил (пусть еще и на пару-тройку лет в паспорте)
Если глянуть стату, то в прошлом сезоне Смарт меньше Порзи сыграл. Правда до этого Кристапс больше лечился, чем играл. Но тем не менее.
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mzfk69
Ответ Jordan_Henderson14
Переплатили
скинули двух травматов и отдали всего два пика за оллстра с элитной защитой
+8
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Илья Купол
Интересно какого сейчас Майами, которые продешевив, усилили двух прямых конкурентов
+5
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Real0494
Ответ Денис Зайков
Если честно не понятно, зачем Портленду Вильямс и Брогдан? Какая команда вообще потенциально сможет принять и затем платить Вильямсу? Богдана наверно не будет проблемой обменять куда-то дальше.
У таймлорда очень удобный контракт и если Портленд захочет его двинуть дальше очередь выстроится точно
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Дмитрий Куркаев
Ответ Денис Зайков
Комментарий удален пользователем
Я думаю, они поедут дальше: оба вполне себе пригодятся контендерам.
Не знаю как Брогдон с его медкартой, но Таймлорд – это очевидный ещё один пик 1-го раунда.
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Real0494
Ответ Misha_Sapunov
какой буст? там смарт играл
Смарта скинули , а ради холидея доплатили кучу активов, я думаю это и показывает кто всё таки лучше на данный момент, любой франчайз выберет Джру вместо Смарта будь перед ними такой выбор, хотя не спорю Смарт как персональщик где то на одном уровне с Холидееем
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Jogador13
портленд в выйгрыше,мклассные приобретерния, а Бостон без глубины состава сейчас...
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Eugenie Nation
Blazers’ return for Damian Lillard: Deandre Ayton Robert Williams Malcolm Brogdon Toumani Camara 2024 GSW 1st (top-4 protected) 2029 BOS 1st (unprotected) 2029 MIL 1st (unprotected) 2028 MIL pick swap 2030 MIL pick swap
я так понимаю Юсуф Нуркич и Нассир Литтл не люди, да?
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