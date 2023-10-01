«Бостон» и «Портленд» договорились об обмене, в результате которого бывший разыгрывающий «Милуоки» (33 года, 191 см) перейдет в «Селтикс».

«Блэйзерс» получат защитника (30 лет, 196 см), центрового (25 лет, 203 см), пик «Уорриорз» в первом раунде драфта-2024 (защищен в Топ-4) и незащищенный пик « » в первом раунде драфта-2029.

Ранее « » приобрел Холидэя в результате обмена Дэмиана Лилларда в «Милуоки». «Бостон» был в числе команд, в которых Холидэй хотел продолжить карьеру. Ожидается, что «Селтикс» подпишут с защитником новый долгосрочный контракт. В действующем контракте Холидэя остался один год.

Согласно источникам, «Портленд» планирует сохранить Уильямса в составе. Клуб может расстаться с Брогдоном, интерес к которому проявляют многие команды лиги.

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