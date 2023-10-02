Эдриан Воджнаровски: «Джо Кронин старался отбросить эмоции во время переговоров по Лилларду»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подходе генерального менеджера «Портленда» Джо Кронина к переговорам по обмену многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда.
«Все это время Джо Кронин говорил себе, что необходимо отбросить эмоции во время переговоров. Никакого разочарования и усталости. А еще чаще он настраивал себя: не успокаивайся, не останавливайся», – информирует Воджнаровски.
Главным претендентом на Лилларда считался «Майами», но предложение флоридцев не устраивало «Портленд». После нескольких месяцев звездного разыгрывающего отправили в «Милуоки».
В сентябре Лиллард выразил желание остаться в «Блэйзерс», если клуб не обменяет его в «Хит». Кронин заявил, что «обратного пути нет».
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