Эдриан Воджнаровски: «Джо Кронин старался отбросить эмоции во время переговоров по Лилларду»

Теги Майами Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Джо Кронин Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подходе генерального менеджера «Портленда» Джо Кронина к переговорам по обмену многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда.

«Все это время Джо Кронин говорил себе, что необходимо отбросить эмоции во время переговоров. Никакого разочарования и усталости. А еще чаще он настраивал себя: не успокаивайся, не останавливайся», – информирует Воджнаровски.

Главным претендентом на Лилларда считался «Майами», но предложение флоридцев не устраивало «Портленд». После нескольких месяцев звездного разыгрывающего отправили в «Милуоки».

В сентябре Лиллард выразил желание остаться в «Блэйзерс», если клуб не обменяет его в «Хит». Кронин заявил, что «обратного пути нет».

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5 комментариев

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Nightyork97
Переговоры были очень тайные, Хорст из Бакс поставил условие, что обмен будет только если в сеть ничего не уплывет. Офис Бакс не хотел разлад в чемпионском костяке и проблем в раздевалке в случае провала сделки. Кронин вел все свои записи в своем блокноте, никто в лиге даже не подозревал, что Портленд готовит эту сделку. В офисе ПТБ даже на досках с магнитиками не прикидывались возможные варианты. Была полная паранойя утечки. Как только сделка уже подходила к дедлайну Кронин уведомил Джоди Аллен, что это именно то самое предложение по Лилларду. Как только Лиллард понял, что это будет не Майами - он решил отозвать обмен. Но Кронин сказал, что собирай чемодан ( по компенсации понятно почему). Как только в лиге узнали, что Холидей доступен за него началась настоящая охота. В итоге Бостон отдал за него 2 пика 1 раунда + лучшего шестого + Таймлорда. Год назад за Брогдона Бостон отдал 1 пик + 5 игроков ( один из них Несмит) Из всей этой истории непонятно, что там творилось в офисе Хит. Потому что они не хотели менять Хирро, жмались с предложением по Калебу Мартину и давали Лаури + Йовича. В офисе ПТБ думали как поступить с Лиллардом, но решили ничего не говорить до последнего момента и отправить в другой контендер, но с лучшей компенсации для клуба. Лиллард хотел только в Майами ( последний раз он был согласен еще на Бруклин)
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armageddon123456
Ну у Кронина кохонес конечно... Мое почтение. Не прогнулся пол Лилларда и выжал из обмена максимум
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малюта скуратов
отличная работа, уже кандидат на ГМа года
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xamer 9
Ответ armageddon123456
Ну у Кронина кохонес конечно... Мое почтение. Не прогнулся пол Лилларда и выжал из обмена максимум
Везде комментарии про кохонес, но когда Кронин обменял МакКолума на мешок картошки никто почему то так не говорил.
Как говорится «где то убыло, где то прибавилось»
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phivas
Ответ xamer 9
Везде комментарии про кохонес, но когда Кронин обменял МакКолума на мешок картошки никто почему то так не говорил. Как говорится «где то убыло, где то прибавилось»
Ну объективно, СиДжей ниже уровнем чем Дэйм, и контракт тяжелый
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