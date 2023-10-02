Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подходе генерального менеджера « » Джо Кронина к переговорам по обмену многолетнего лидера команды .

«Все это время Джо Кронин говорил себе, что необходимо отбросить эмоции во время переговоров. Никакого разочарования и усталости. А еще чаще он настраивал себя: не успокаивайся, не останавливайся», – информирует Воджнаровски.

Главным претендентом на Лилларда считался « », но предложение флоридцев не устраивало «Портленд». После нескольких месяцев звездного разыгрывающего отправили в « ».

В сентябре Лиллард выразил желание остаться в «Блэйзерс», если клуб не обменяет его в «Хит». Кронин заявил, что «обратного пути нет».

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