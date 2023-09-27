«Уралмаш» усилился Октавиусом Эллисом
Центровой Октавиус Эллис (30 лет, 208 см) продолжит карьеру в «Уралмаше».
Американский баскетболист провел последний сезон между Китаем и Италией. Сперва он выступал за «Гуандун Саузерн Тайгерс», а в январе перешел в «Тревизо».
В чемпионате Октавиус бигмен провел 13 матчей, в которых набирал в среднем по 11,8 очка, 7,6 подбора и 1,2 передачи.
В активе Эллиса также выступление в Евролиге за «Олимпиакос», Адриатической лиге, чемпионате Греции, Турции и даже в Единой лиге ВТБ, где в 2017 году он играл за красноярский «Енисей».
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