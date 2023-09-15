Ламар Одом составил пятерку из лучших партнеров по команде в своей карьере
Бывший игрок НБА Ламар Одом стал гостем подкаста Knuckleheads podcast, где назвал пятерку лучших партнеров по команде в своей карьере.
«Я, скажем, Ди-Уэйд, Кобе, Пау и Юдонис Хаслем. Я хочу быть приглашенным, как они будут выводить его номер», – сказал Одом.
Одом провел в «Майами» один сезон – 2003/04. Это был первый год Хаслема и Уэйда в лиге.
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