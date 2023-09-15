Ламар Одом составил пятерку из лучших партнеров по команде в своей карьере

Теги Лейкерс Кобе Брайант Ламар Одом Пау Газоль Майами Дуэйн Уэйд НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Бывший игрок НБА Ламар Одом стал гостем подкаста Knuckleheads podcast, где назвал пятерку лучших партнеров по команде в своей карьере.

«Я, скажем, Ди-Уэйд, Кобе, Пау и Юдонис Хаслем. Я хочу быть приглашенным, как они будут выводить его номер», – сказал Одом.

Одом провел в «Майами» один сезон – 2003/04. Это был первый год Хаслема и Уэйда в лиге.

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