Бэм Адебайо вынес Юдонису Хаслему кресло-качалку во время прощальной церемонии

Центровой « » вынес ветерану команды кресло-качалку во время прощальной церемонии.

На спинке кресла изображен номер Хаслема, 40, на задней стороне есть надпись «На сто процентов настоящий», сбоку отмечены годы чемпионства баскетболиста: 2006, 2012, 2013.

Баскетболист провел в клубе всю карьеру в – 20 сезонов. В 878 встречах 42-летний Хаслем набирает в среднем 7,5 очка и 6,6 подбора при 49% реализации с игры за 24,7 минуты игрового времени.

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