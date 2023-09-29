Фотографии новых маек «Далласа» и «Чикаго» появились в сети

Теги Чикаго Даллас НБА фото игровая форма экипировка Баскетбол

В сети появились фотографии новых игровых джерси «Далласа» и «Чикаго».

На снимках предстали майки лидеров команд: Луки Дончича и Зака Лавина.

Фото: NBA UK Fans

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1 комментарий

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badaboom
Чикаго, как всегда, нужно оч постараться, чтобы было отстойно, но в этот раз почти удалось
Мавс, как всегда, как ни старайся...
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