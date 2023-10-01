«Клипперс» отчислят Джейсона Престона

Теги переходы Клипперс НБА Джейсон Престон Баскетбол

«Клипперс» решили расторгнуть контракт с разыгрывающим Джейсоном Престоном (24 года, 193 см).

Престон был выбран «Клипперс» под 33-м номером на драфте-2021, но пропустил первый сезон в лиге из-за травмы стопы.

В минувшем сезоне защитник сыграл 14 матчей, набирая в среднем 2,9 очка, 1,6 подбора и 1,9 передачи.

После отчисления Престона в составе «Клипперс» останутся 20 игроков.

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