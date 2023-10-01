Центровой « » посетил домашнюю арену своего нового клуба.

Журналист The Oregonian Аарон Фентресс рассказал о реакции 25-летнего игрока, когда тот увидел на своем шкафчике надпись «2 Деандре Эйтон».

«Такое чувство, как будто меня только что выбрали на драфте», – произнес Эйтон.

Эйтон перешел из «Финикса» в «Портленд» в результате трехстороннего обмена, в рамках которого звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард сменил «Портленд» на «Милуоки». «Блэйзерс» также заполучили опытного разыгрывающего Дрю Холидэя и новичка Тумани Камару.

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