Деандре Эйтон: «Такое чувство, как будто меня только что выбрали на драфте»

Теги Портленд НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Портленда» Деандре Эйтон посетил домашнюю арену своего нового клуба.

Журналист The Oregonian Аарон Фентресс рассказал о реакции 25-летнего игрока, когда тот увидел на своем шкафчике надпись «2 Деандре Эйтон».

«Такое чувство, как будто меня только что выбрали на драфте», – произнес Эйтон.

Эйтон перешел из «Финикса» в «Портленд» в результате трехстороннего обмена, в рамках которого звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард сменил «Портленд» на «Милуоки». «Блэйзерс» также заполучили опытного разыгрывающего Дрю Холидэя и новичка Тумани Камару.

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