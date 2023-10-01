Джордж Карл: «Честно говоря, в плей-офф Холидэй может оказаться полезнее Лилларда»

Теги Джордж Карл Милуоки Портленд НБА Дрю Холидэй Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лучший тренер НБА-2013 Джордж Карл в эфире Sirius XM NBA Radio высказал мнение, что Дрю Холидэй может стать более ценным игроком в плей-офф, чем Дэмиан Лиллард.

«Думаю, что Лиллард сделает «Бакс» более примечательными, более взрывными. Считаю, что он будет воодушевлен, играя за команду, претендующую на чемпионство.

Но, честно говоря, в плей-офф Холидэй может оказаться полезнее Лилларда. И я знаю, что статистически это ничем не обосновано.

Но то «неосязаемое», что Холидэй привносит в игру, – это то, что побеждает в плей-офф. Мелочи. Защитные навыки, умение сменяться и отзащищаться против различных игроков. И, думаю, ему стоит отдать должное – в прошлом сезоне он неплохо прибавил в нападении», – сказал Карл.

Ожидается, что в ближайшее время произойдет обмен Холидэя в команду, претендующую на титул.

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2 комментария

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Nikolay
Не знаю, бывают такие моменты, что Джру не попадает, с любой дистанции. Надо тащить, надо забить, а даже под лейап не могёт. Переклинивает что-то.
+3
0
+3
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ПП ПП
Наконец то мы узнаем эту команду. Которая 100 % претендует на титул.
0
0
0
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