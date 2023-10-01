Майк Д’Антони вошел в тренерский штаб «Нового Орлеана»

Теги Новый Орлеан Уилли Грин Майк Д′Антони НБА Баскетбол

Двукратный обладатель награды лучшему тренеру года НБА Майк Д’Антони присоединился к штабу Уилли Грина в «Новом Орлеане» в качестве советника тренеров.

Д’Антони последний раз руководил командой в сезоне-2019/20 – тогда «Рокетс» уступили «Лейкерс» в серии плей-офф в «пузыре».

В следующем сезоне специалист работал ассистентом в «Бруклине», но после этого приостановил профессиональную деятельность.

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1 комментарий

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Перстень Уэстбрука
Странно все таки все в баскетболе, не могу представить чтобы условный Марчелло Липпи пошел кому то в помощники
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