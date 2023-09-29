ACB. «Паленсия» – «Барселона», «Манреса» против «Реала»

Теги результаты Барселона Реал чемпионат Испании Бреоган Манреса Андорра Паленсия Баскетбол

В пятницу, 29 сентября, состоялись очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB. 

В рамках регулярного чемпионата «Паленсия» примет «Барселону», «Манреса» сыграет против «Реала».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Мурсия – 2-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 2-0, Барселона – 1-0, Реал – 1-0, Бильбао – 1-0, Гран-Канария – 1-1, Сарагоса – 1-1, Уникаха – 1-1, Баскония – 1-1, Валенсия – 1-1, Ховентуд – 1-1, Бреоган – 0-1, Манреса – 0-1, Андорра – 0-1, Паленсия – 0-1, Гранада – 0-2, Тенерифе – 0-2.

Паленсия – Барселона
Дата проведения
29 сентября, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча

Андорра – Бреоган
Дата проведения
29 сентября, 21.30, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Манреса – Реал
Дата проведения
29 сентября, 22.00
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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