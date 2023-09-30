ACB. «Баскония» – «Бильбао», «Уникаха» против «Валенсии»

Теги результаты Баскония Уникаха чемпионат Испании Валенсия Бильбао Мурсия Тенерифе Баскетбол

В субботу, 30 сентября, состоятся очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB. 

В рамках регулярного чемпионата «Баскония» примет «Бильбао», «Уникаха» сыграет против «Валенсии».

АСВ

Регулярный чемпионат

Баскония – Бильбао
Дата проведения
30 сентября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Уникаха – Валенсия
Дата проведения
30 сентября, 21.45
Онлайн матча

Мурсия – Тенерифе
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Положение команд: Мурсия – 2-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 2-0, Барселона – 2-0, Реал – 2-0, Бильбао – 1-0, Гран-Канария – 1-1, Сарагоса – 1-1, Уникаха – 1-1, Баскония – 1-1, Валенсия – 1-1, Ховентуд – 1-1, Бреоган – 1-1, Манреса – 0-2, Андорра – 0-2, Паленсия – 0-2, Гранада – 0-2, Тенерифе – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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