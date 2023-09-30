ACB. «Баскония» – «Бильбао», «Уникаха» против «Валенсии»
В субботу, 30 сентября, состоятся очередные матчи нового сезона испанской лиги ACB.
В рамках регулярного чемпионата «Баскония» примет «Бильбао», «Уникаха» сыграет против «Валенсии».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Palacio Municipal De Deportes»
Положение команд: Мурсия – 2-0, Обрадойро – 1-0, Жирона – 2-0, Барселона – 2-0, Реал – 2-0, Бильбао – 1-0, Гран-Канария – 1-1, Сарагоса – 1-1, Уникаха – 1-1, Баскония – 1-1, Валенсия – 1-1, Ховентуд – 1-1, Бреоган – 1-1, Манреса – 0-2, Андорра – 0-2, Паленсия – 0-2, Гранада – 0-2, Тенерифе – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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