«Индиана» отчислила Джордана Белла и Элфрида Пэйтона

Теги переходы Индиана НБА Элфрид Пэйтон Джордан Белл Баскетбол

«Индиана» отчислила тяжелого форварда Джордана Белла (28 лет, 203 см) и разыгрывающего Элфрида Пэйтона (29 лет, 191 см), информирует пресс-служба клуба.

Контракты с баскетболистами были подписаны на этой неделе.

Показатели Белла за китайский «Гуанчжоу» в сезоне-2022/23 составили 10,8 очка, 9,1 подбора, 2,1 перехвата и 1,9 блок-шота при 59,8% с игры.

Пэйтон, попавший в первую символическую пятерку новичков сезона-2014/15, последний раз выходил на паркет в НБА в мае 2022 года в составе «Финикса».

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1 комментарий

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кандид
Спасибо за всё, легенды!
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