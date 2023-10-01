«Индиана» отчислила Джордана Белла и Элфрида Пэйтона

« » отчислила тяжелого форварда (28 лет, 203 см) и разыгрывающего (29 лет, 191 см), информирует пресс-служба клуба.

Контракты с баскетболистами были подписаны на этой неделе.

Показатели Белла за китайский «Гуанчжоу» в сезоне-2022/23 составили 10,8 очка, 9,1 подбора, 2,1 перехвата и 1,9 блок-шота при 59,8% с игры.

Пэйтон, попавший в первую символическую пятерку новичков сезона-2014/15, последний раз выходил на паркет в в мае 2022 года в составе «Финикса».

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