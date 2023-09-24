«Индиана» подпишет Джордана Белла

« » подпишет негарантированное соглашение с чемпионом НБА-2018 Джорданом Беллом (28 лет, 203 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Прошлый сезон Белл провел в чемпионате Китая.

Показатели форварда за «Гуанчжоу» составили 10,8 очка, 9,1 подбора, 2,1 перехвата и 1,9 блок-шота при 59,8% с игры.

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