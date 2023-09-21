«Индиана» договорилась с Бадди Хилдом, что обменяет его в другую команду

Теги Индиана НБА Бадди Хилд Баскетбол

Защитник Бадди Хилд не смог договориться с «Пэйсерс» о продлении. Как пишет The Athletic, обе стороны пришли к тому, что для игрока нужно найти другую команду.

Хилд остался неудовлетворенным тем предложением, которое поступило от «Индианы». Пока ни один из клубов не проявил к нему интереса.

Действующий контракт Хилда завершается следующим летом. В сезоне-23/24 он заработает 19,2 миллиона долларов.

Хилд реализовал больше всех трехочковых в лиге за последние три сезона (1381, у Стефа Карри – 1261, у Лилларда – 1118).

Хилд перешел в «Индиану» в результате трейда из «Сакраменто» с участием Тайриза Халибертона. В прошлом году он в среднем набирал 16,8 очка при 42,5% реализации из-за дуги.

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