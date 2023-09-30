«Индиана» подписала негарантированный контракт с Элфридом Пэйтоном

« » заключила негарантированный контракт с разыгрывающим (29 лет, 191 см).

Пэйтон, попавший в первую символическую пятерку новичков сезона-14/15, последний раз выходил на паркет в НБА в мае 2022 года в составе «Финикса».

В том сезоне показатели баскетболиста составили в среднем 3,0 очка, 2,0 передачи и 1,8 подбора за 11 минут на площадке.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?