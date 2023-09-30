«Индиана» подписала негарантированный контракт с Элфридом Пэйтоном
«Индиана» заключила негарантированный контракт с разыгрывающим Элфридом Пэйтоном (29 лет, 191 см).
Пэйтон, попавший в первую символическую пятерку новичков сезона-14/15, последний раз выходил на паркет в НБА в мае 2022 года в составе «Финикса».
В том сезоне показатели баскетболиста составили в среднем 3,0 очка, 2,0 передачи и 1,8 подбора за 11 минут на площадке.
Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
Комментарии