Баскетболиста отчислили из команды Университета Канзас после обвинений в изнасиловании

Защитник Университета Канзас Артерио Моррис был отчислен из команды после ареста по обвинению в изнасиловании, сообщает ESPN.com.

Моррис был арестован в пятницу Управлением шерифа округа Дуглас по обвинению в изнасиловании, обстоятельства которого неизвестны.

«Когда мы узнали об обвинениях в отношении Артерио Морриса, он был отстранен от мужской баскетбольной программы Университета Канзас. Теперь нам известно, что он был арестован и ему было предъявлено обвинение, поэтому он был исключен из программы», – заявил главный тренер команды Билл Селф.

Игрока выпустили из тюрьмы под залог в размере 75 000 долларов.

Согласно полицейским документам, в прошлом месяце 18-летняя девушка из Миссури сообщила об изнасиловании в мужском общежитии для баскетболистов.

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