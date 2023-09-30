Баскетболиста отчислили из команды Университета Канзас после обвинений в изнасиловании
Защитник Университета Канзас Артерио Моррис был отчислен из команды после ареста по обвинению в изнасиловании, сообщает ESPN.com.
Моррис был арестован в пятницу Управлением шерифа округа Дуглас по обвинению в изнасиловании, обстоятельства которого неизвестны.
«Когда мы узнали об обвинениях в отношении Артерио Морриса, он был отстранен от мужской баскетбольной программы Университета Канзас. Теперь нам известно, что он был арестован и ему было предъявлено обвинение, поэтому он был исключен из программы», – заявил главный тренер команды Билл Селф.
Игрока выпустили из тюрьмы под залог в размере 75 000 долларов.
Согласно полицейским документам, в прошлом месяце 18-летняя девушка из Миссури сообщила об изнасиловании в мужском общежитии для баскетболистов.
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