Джаркел Джойнер и Китон Уоллес примут участие в тренировочном лагере «Атланты»

Теги переходы Атланта НБА Китон Уоллес Баскетбол

«Атланта» подписала контракты с Джаркелом Джойнером и Китоном Уоллесом. Игроки примут участие в тренировочном лагере команды, а после предсезонки присоединятся к «Колледж Парк Скайхоукс» в G-лиге.

Джойнер не был выбран на драфте НБА 2023 года. Защитник выступал за Университет штата Северная Каролина, набирая 17,0 очка, 4,8 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.

Уоллес провел часть прошлого сезона за «Клипперс» на двустороннем контракте. Разыгрывающий не сыграл ни одного матча в НБА, но набирал в среднем 13,9 очка, 3,6 подбора и 4,1 передачи за «Онтарио Клипперс» в G-лиге.

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