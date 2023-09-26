«Атланта» подписала Криса Силву

« » подписала тяжелого форварда Криса Силву (27 лет, 203 см).

Силва за четыре сезона в НБА провел в общей сложности 70 матчей в составе «Майами», «Сакраменто», «Миннесоты» и «Далласа», набирая 2,8 очка и 2,7 подбора в среднем за игру.

В минувшем сезоне Силва принял участие в одном матче за «Мэверикс», а большую часть времени провел в Лиге развития.

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