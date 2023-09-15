Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз»

Теги возможные переходы Атланта Голден Стэйт НБА Донован Уильямс Баскетбол

«Голден Стэйт» пригласили в тренировочный лагерь атакующего защитника Донована Уильямса (22 года, 198 см), информирует обозреватель команды Энтони Слэйтер.

Минувший сезон Уильямс завершил на двустороннем контракте в «Атланте».

Слэйтер отмечает, что защитник произвел впечатление на «Уорриорз» во время недавних тренировок.

Дебютировав в НБА лишь в апреле, Уильямс принял участие в 32 матчах G-лиги. Его показатели составили 12,9 очка и 4,1 подбора при 43,8% с игры.

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