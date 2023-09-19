Оньека Оконгву готов играть за сборную Филиппин

Теги Атланта НБА сборная Нигерии сборная Филиппин Оньека Оконгву Баскетбол

Американский центровой «Атланты» Оньека Оконгву готов играть за сборную Филиппин.

22-летний Оконгву вырос в Калифорнии, но в окружении филиппинцев. Сообщается, что это повлияло на его планы.

Сборная Нигерии проявляет интерес к игроку «Хоукс», но тот слоняется к варианту с Филиппинами.

В минувшем сезоне НБА Оконгву набирал 9,9 очка и 7,2 подбора в среднем за игру при 63,8% с игры. 

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1 комментарий

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gangstarr
Со мной рос один анголец, могу ли я заявится за них играть во что-нибудь ?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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