Оньека Оконгву готов играть за сборную Филиппин
Американский центровой «Атланты» Оньека Оконгву готов играть за сборную Филиппин.
22-летний Оконгву вырос в Калифорнии, но в окружении филиппинцев. Сообщается, что это повлияло на его планы.
Сборная Нигерии проявляет интерес к игроку «Хоукс», но тот слоняется к варианту с Филиппинами.
В минувшем сезоне НБА Оконгву набирал 9,9 очка и 7,2 подбора в среднем за игру при 63,8% с игры.
Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку
Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»
1 комментарий