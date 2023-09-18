«Могу только надеяться, что вы будете любить меня так же, как и я вас!» Джон Коллинз эмоционально попрощался с Атлантой

Теги Атланта НБА Юта Джон Коллинз Баскетбол

Тяжелый форвард «Юты» Джон Коллинз на своей странице в соцсети попрощался с «Атлантой», которая выбрала его на драфте-2017 и за которую он провел шесть сезонов в Лиге.

«Хоукс» этим летом обменяли Коллинза на Руди Гэя и пик второго раунда.

«Атланта..... Я знаю..... Я не торопился с этим. Но этот рассказ определенно задел за живое. Я был брошен в огонь еще ребенком, не имея ни малейшего представления о предстоящем мне пути. Удивительно, как пролетели 6 лет. Атланта, спасибо тебе за свэг, культуру, любовь, и спасибо за то, что ты приняла этого пацана с распростертыми объятиями. Атланта, спасибо тебе за то, что ты всегда была строга со мной. Потому что я горжусь тем, что покидаю тебя мужчиной! 🍑❤️

Организации. Спасибо, что поддерживали меня даже в самые трудные моменты. Спасибо, что дали мне возможность развиваться. Но, как я вижу, пришло время этому ястребу улететь из гнезда. Поскольку мой прогресс здесь приостановился. 🕊️

Всем моим братьям и ветеранам, с которыми мне посчастливилось делить площадку, вы знаете, что я с вами....🤞🏽 Навсегда.

Но, как мы знаем, это бизнес. И мой бизнес в Атланте подошел к концу. Я могу только надеяться, что вы все будете любить меня так же, как и я вас! ❤️❤️❤️❤️❤️

До скорого...... БАПТИСТ ВСЕ! ✌🏽

🏔️💜💙💛», – написал Коллинз, тремя различными публикациями приложив 30 фотографий последних лет.

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4 комментария

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Sonder
Ответ Tim Timson
баптист все? это как понимать?)
джон баптист у него прозвище еще с первой летней лиги
+1
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Марсель Объелся
По такому эмоциональному посту я думал, что он в Атланте родился. А он оказывается из Юты, где собственно теперь и будет играть
0
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Tim Timson
баптист все? это как понимать?)
0
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Tim Timson
Ответ Sonder
джон баптист у него прозвище еще с первой летней лиги
спасибо. не знал)
0
0
0
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