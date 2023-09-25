Тим Макмэн считает, что «Юта» будет активно действовать на рынке

Теги НБА Юта Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Макмэн высказал мнение, что «Юта» будет активно действовать на рынке в первой половине сезона.

«У «Юты» столько игроков ротации, что не имеет никакого смысла держать их на скамейке весь сезон», – сказал Макмэн в подкасте Зака Лоу The Lowe Post.

Сообщалось, что «Джаз» интересен вариант с приобретением атакующего защитника Тайлера Хирро в рамках обмена Дэмиана Лилларда.

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1 комментарий

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Cubs-V
И?
У Юты защищенный пик топ 10. Они будут мягко танковать.
Все, что нужно знать.
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