Адриен Морман: «Ожидания «Зенита» – победа в Лиге ВТБ»

Форвард « » заявил, что команда рассчитывает вернуть чемпионский титул Лиги ВТБ в новом сезоне.

«Наши ожидания – выиграть Лигу ВТБ. Мы «большая» команда, играли в плей-офф Евролиги. Думаю, что по сравнению с прошлым годом мы стали только сильнее. Как сказал Паскуаль, наша цель – победить, шаг за шагом. Мы знаем, что будет непросто, это долгий сезон, никто не обещал легкой жизни, но наши мысли – только о трофее.

Я думаю, что как и в прошлом сезоне, основные соперники – ЦСКА, УНИКС, у «Локо» отличная команда, они сохранили ее, думаю, это самые сильные соперники. У всех будут поражения, но надо оставаться сфокусированными на нашей цели. Надеюсь, мы ее достигнем.

Презентация? Отличный подарок для болельщиков! Мы знаем, что играем для них, и они приходят смотреть на нас каждый матч. Думаю, что все отлично организовано, на стадионе. Я вообще не ожидал, что это будет на стадионе!

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