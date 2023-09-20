Джини Басс: «В прошлом сезоне можно было сказать, что Энтони Дэвис – лучший игрок НБА, когда он был на паркете»

Владелица « » Джини Басс стала гостем подкаста The Athletic об .

Басс вспомнила события минувшего сезона.

«Прошлый сезон начался очень тяжко. Я думала, что «не переживу» это, очень тяжело было. Поступали угрозы в соцсетях.

И затем в какой-то момент в команде что-то щелкнуло. А про Энтони Дэвиса, когда выходил на паркет и был здоров, можно было утверждать, что он был лучшим игроком в НБА», – сказала владелица.

В 56 матчах сезона набирал в среднем 25,9 очка и 12,5 подбора при 56,3% с игры.

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