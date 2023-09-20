Джини Басс: «В прошлом сезоне можно было сказать, что Энтони Дэвис – лучший игрок НБА, когда он был на паркете»

Теги Лейкерс НБА Джини Басс Энтони Дэвис Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джини Басс стала гостем подкаста The Athletic об НБА.

Басс вспомнила события минувшего сезона.

«Прошлый сезон начался очень тяжко. Я думала, что «не переживу» это, очень тяжело было. Поступали угрозы в соцсетях.

И затем в какой-то момент в команде что-то щелкнуло. А про Энтони Дэвиса, когда выходил на паркет и был здоров, можно было утверждать, что он был лучшим игроком в НБА», – сказала владелица.

В 56 матчах сезона Дэвис набирал в среднем 25,9 очка и 12,5 подбора при 56,3% с игры.

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2 комментария

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armageddon123456
Жаль не каждом матче. Он как посменно работал - 2/2 -два матча мог убивать, а потом два матча балду гонять.
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Light Yagami
До серии с "Дэнва" так и выглядело всё, пока Ёкич не ультанул.
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