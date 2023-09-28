Джеймс Харден посетил победный матч футбольного «Хьюстона» против «Интера»

Теги Филадельфия Хьюстон Динамо НБА фото Джеймс Харден Интер Майами Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден посетил финал Открытого кубка США «Интер Майами» – «Хьюстон Динамо» (1:2).

Миноритарный владелец техасского клуба горячо поддерживал свою команду на трибунах, после чего принял участие в церемонии награждения.

Фото: B/R Football

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2 комментария

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avcgloronalduMU
в США полно хороших сплртпегв, которые хотят развивать спорт
в РФ спортсмен хотят больше в политику?
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msdchko
Ответ avcgloronalduMU
в США полно хороших сплртпегв, которые хотят развивать спорт в РФ спортсмен хотят больше в политику?
в сша любят бабки, клубы в сша дорожают, поэтому это хорошее вложение денег, только и всего. Не вложился бы он, вложился бы другой.
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