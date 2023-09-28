Джеймс Харден посетил победный матч футбольного «Хьюстона» против «Интера»
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден посетил финал Открытого кубка США «Интер Майами» – «Хьюстон Динамо» (1:2).
Миноритарный владелец техасского клуба горячо поддерживал свою команду на трибунах, после чего принял участие в церемонии награждения.
Фото: B/R Football
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