Джеймс Харден посетил победный матч футбольного «Хьюстона» против «Интера»

Разыгрывающий «Филадельфии» посетил финал Открытого кубка США «Интер Майами» – «Хьюстон Динамо» (1:2).

Миноритарный владелец техасского клуба горячо поддерживал свою команду на трибунах, после чего принял участие в церемонии награждения.

Фото: B/R Football

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