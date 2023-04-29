Джей Би Бикерстафф сохранит пост главного тренера «Кливленда»

Теги Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Коби Олтмен Баскетбол

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф сохранит пост, несмотря на вылет из плей-офф НБА в первом раунде.

Об этом заявил президент по баскетбольным операциям «Кавальерс» Коби Олтмен.

Дав осторожный комментарий по Бикерстаффу во время пресс-конференции в пятницу, Олтмен позже в текстовом сообщении для Associated Press прояснил позицию клуба по тренеру.

«Прекратите спекуляции. Джей Би остается нашим главным тренером.

Мы уважаем и поддерживаем то, что он сделал у руля команды», – говорится в сообщении управленца.

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