США заняли последнее место по передачам за матч на ЧМ-2023 и первое по сопротивлению броскам оппонентов в прыжке – 64,5%

Теги сборная Испании сборная Литвы сборная Германии сборная США сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

ФИБА опубликовала продвинутую статистику с чемпионата мира-2023.

Так, сборная США заняла последнее место по среднему количеству передач за матч – 114,1. Испания стала первой (212,4).

Еще две команды, вышедшие в полуфинал, также не продемонстрировали выдающегося движения мяча: Канада (128,5; 26-е место из 32 команд) и Германия (134,3; 25-е место из 32 команд).

США также критиковали за слабую защиту на протяжении всего турнира. Во втором раунде они дали Литве набрать 110 очков, Германия набрала 113 в полуфинале, а Канада – 127 в матче за третье место (завершился в овертайме).

В этих трех встречах они позволили соперникам реализовать 44 из 102 попыток трехочковых бросков (43,1%).

Тем не менее, продвинутая статистика показывает, что американцы отрабатывали в обороне. 64,5% бросков в прыжке соперников оказались с сопротивлением, что является самым высоким показателем на ЧМ-2023. Сербия, вышедшая в финал, заняла 24-е место из 32 команд (50,5%). Литва стала второй с 63,9%, Германия – третьей с 62,1%.

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2 комментария

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Александр Колосов
Ну это логично, США делали ставку на быстрые контратаки в 1-2 паса и бросок
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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